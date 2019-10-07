مخلوفي يُقارع أساطير الجزائر بهذا الرقم

كتب توفيق مخلوفي إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة الجزائرية، والتي حفظ ماء وجهها خلال الألعاب العالمية في قطر.

وإستطاع العداء من اللحاق بالأساطير نور الدين مرسلي، حسيبة بولمرقة وسعيد قرني عيسى جبير، في الجمع بين التتويجات العالمية والأولمبية.

وحقق إبن سوق أهراس الحصول على ميدالية في “المونديال”، بعد أن كانت سابق إنجازاته في الأولمبياد.

ليُصبح البالغ من العمر الـ31 عاما مالكا لأربع ميداليات تاريخية على الشكل التالي :

ذهبية 1500 متر أولمبياد لندن 2012

فضية 800 متر أولمبياد ريو دي جانيرو 2016

فضية 1500 متر أولمبياد ريو دي جانيرو 2016

فضية 1500 متر بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019.

وجاءت ميدالية بقية أساطير الجزائر على هذا النحو :

حسيبة بولمرقة

ذهبية 1500 متر بطولة العالم لألعاب القوى طوكيو 1991.

ذهبية 1500 متر أولمبياد برشلونة 1992.

برونزية 1500 متر بطولة العالم لألعاب القوى شتوتغارت 1993.

ذهبية 1500 متر بطولة العالم لألعاب القوى غوتنبرغ 1995.

نور الدين مرسلي

ذهبية 1500 متر بطولة العالم لألعاب القوى طوكيو 1991.

ذهبية 1500 متر بطولة العالم لألعاب القوى شتوتغارت 1993.

ذهبية 1500 متر بطولة العالم لألعاب القوى غوتنبرغ 1995.

ذهبية 1500 متر أولمبياد أطلانطا 1996.

سعيد جبير قرني

برونزية 800 متر بطولة العالم لألعاب القوى إشبيليا 1999.

برونزية 800 متر أولمبياد سيدني 2000.

ذهبية 800 متر بطولة العالم لألعاب القوى باريس 2003.