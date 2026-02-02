مداحي: الدولة الجزائرية تمنح ميزانية معتبرة لمناطق التوسع السياحي

أوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، مداحي حورية، أن الدولة الجزائرية تمنح ميزانية معتبرة لمناطق التوسع السياحي، وتشجيع المستثمرين على تنويع أنماط فنادق، لاسيما لتطوير السياحة العائلية.

وإستقبلت الوزيرة، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجمهورية التشاد، أحمد مبودو محمد، بمقر دائرتها الوزارية.

وجاء هذا اللقاء، على هامش زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها الوفد الرسمي لمسؤولي المجلس بالجزائر من 31 جانفي إلى 3 فيفري 2026.

وحضر اللقاء، إطارات من القطاع والهيئات تحت الوصاية، بما فيها مجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية. الديوان الوطني الجزائري للسياحة والديوان الوطني للسياحة. إلى جانب حضور ممثلين عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجمهورية التشاد.

وخلال هذا اللقاء، أكد رئيس المجلس، الأهمية المولاة من طرف مصالح هيئته. لتطوير تعاون فعال مع الطرف الجزائري في مختلف القطاعات. بما فيها القطاع السياحي، الذي يكتسي كل الأهمية في سياق التعاون المرتقب مع المجلس.

من جهتها، أكدت الوزيرة أن تطوير السياحة الجزائرية تأتي من منطلق تنفيذ الرؤية السامية لرئيس الجمهورية. والتي تقر بأهمية القطاع كركيزة لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إسهامه في خلق الثروة و مناصب الشغل.

وهو ما تحرص على تجسيده من خلال على تعزيز البنية التحتية السياحية. وتشجيع استثمار مستدام يحمل في طياته مؤشرات سياحة جزائرية أصيلة وعريقة تتماشى مع العصرنة وتحافظ على الثوابت والأصالة الوطنية.

كما إستعرضت بذات المناسبة، إستراتيجية القطاع لتطوير الحظيرة الفندقية عبر تعزيز طاقة الإيواء وعصرنة المؤسسات. التي تندرج في إطار مساعي ترقية السياحة الداخلية وتنافسية الأسعار. حيث توجت برفع عدد المؤسسات الفندقية إلى 1465. أي بما يقدر بـ150 ألف سرير، مع إشارتها أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 230 ألف سرير بحلول 2029، قصد إستقبال 8 مليون سائحا.

كما أوضحت أيضا أن الدولة الجزائرية تمنح ميزانية معتبرة لمناطق التوسع السياحي. وتشجع المستثمرين على تنويع أنماط فنادق، لاسيما لتطوير السياحة العائلية.

هذا و قد شهد اللقاء، نقاشات مثمرة، عكست متانة العلاقات القائمة بين البلدين. حيث أكد المسؤولان من خلالها، على أهمية التعاون الثنائي القائم بينهما في المجال السياحي. في ظل ما يمتلكانه من متاحات سياحية هائلة و تقارب في الرؤية المسطرة لتطوير هذا القطاع. الهادفة إلى استغلال التنوع الثقافي والبيئي الفريد بكل بلد منهما لتحقيق تنمية سياحية مستدامة. مع التطرق أيضا إلى أهمية الصناعة التقليدية في إعادة بعث السياحة. كون أن المنتوج الحرفي، لاسيما الإفريقي، لايقتصر على كونه حرفة تقليدية فحسب، بل هو سجل للتاريخ و الهوية الإفريقية.

وفي هذا السياق، تم التوافق على خلق أرضيات تعاون مستقبلية في مجالي السياحة والصناعة التقليدية. يليق بمستوى التعاون الجيد بين البلدين، من خلال تنظيم زيارات رسمية. برمجة لقاءات تطرح المسائل ذات الصلة بالقطاع، قصد تبادل الخبرات والمهارات بصفة مشتركة، إلى جانب مواصلة التعاون القائم في مجالي الترقية والتكوين السياحيين.

هذا، وقد توجت أشغال اللقاء في الختام، بإشادة مسؤولي المجلس التشادي بمساعي الجزائر الحثيثة والنبيلة تجاه القارة الإفريقية. أين أكدت مسؤولة القطاع على السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية. الذي يولي كل الأهمية للتوجه والعمق الإفريقيين، حيث يبقى منهجه في كون ” إفريقيا هي المستقبل” واضح وثابت، من منطلق إعتزاز الجزائر بعمقها الإفريقي.

داعية في ختام كلمتها، كافة الشركاء والمؤسسات السياحية والمستثمرين التشاديين إلى “اكتشاف الجزائر كوجهة سياحية أصيلة والعمل سويا من أجل تطوير سياحة مسؤولة ومستدامة”.