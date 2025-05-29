مداحي تترأس جلسة عمل حول رقمنة الخدمات السياحية

ترأست أمس الأربعاء، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي اليوم الأربعاء 28 ماي 2025 على مستوى ديوان الوزارة. جلسة عمل خُصصت لتقييم مدى تقدم عملية رقمنة الخدمات السياحية. على مستوى الهيئات تحت الوصاية و المؤسسات الفندقية .

في هذا الصدد، أشارت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية أن دائرتها الوزارية شرعت في مواكبةالرقمنة. على مستوى عدة مؤسسات فندقية عمومية. وأن العملية تجري في ظروف حسنة وسوف يتم تعميمها على جميع الهيئات والمؤسسات الفندقية و السياحية.

وبهذه المناسبة، استمعت الوزيرة إلى عرض مُفصل قدمه الرئيس المدير العام لمؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة ONAT. حول تطبيق ذكي جديد موسوم بـإسم “ONAT Voyage”. وهو التطبيق الذي طورته المؤسسة الناشئة ” HOSTARTS.

ومن ميزات هذا التطبيق، حجز فوري لخدمات السفر والسياحة من مكان واحد. خيارات دفع إلكتروني آمنة ومتنوعة، واجهة استخدام سهلة. إضافة إلى عروض حصرية للمستخدمين المسجلين.

هذا وثمنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية. حورية مداحي المجهودات التي قامت بها المؤسسة الناشئة ” HOSTARTS”. من أجل استحداث هذا التطبيق الذكي “ONAT voyage”. الذي سيُعزز مساررقمنة الخدمات السياحية .

كما شجعت الوزيرة هذه المؤسسة الناشئة على مُواصلة جهودها في الابتكار وتقديم حلول رقمية فعّالة. داعية إياها إلى مُواصلة العمل في هذا المسار والترويج. للوجهات السياحيةالجزائرية.