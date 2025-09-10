مداحي تشرف على تنصيب المديرة العامة للسياحة

أشرفت حورية مداحي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، مساء اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، بمقر الوزارة، على تنصيب صبرينة بومزبر، مديرةً عامةً للسياحة، خلفًا لـجمال عليلي، الذي أحيل على التقاعد.

وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية للوزارة من مدراء مركزيين وفرعيين. والمدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية.

وبهذه المناسبة، عبّرت الوزيرة عن تهانيها الخالصة للمديرة الجديدة. مؤكدة على ثقتها في قدراتها وكفاءتها في تسيير مديرية عامة في غاية الأهمية ضمن قطاعها الوزاري.

مثنيةً على مشوارها المهني الذي تقلدت فيه عديد المناصب السامية في عدة وزارات وهيئات عمومية. آخرها كان على مستوى وزارة المالية.

كما شددت الوزيرة - في كلمتها – على ضرورة تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لخدمة قطاع السياحة والصناعة التقليدية الذي يعَدُّ من بين القطاعات التي توليها الدولة أهمية كبرى.

إذ يعتزم القطاع الارتقاء ليصبح أحد الدعائم لخلق الثروة ومناصب الشغل. وذلك في إطار دعم نمو السياحة الداخلية وترقية نشاطات الصناعة التقليدية والحرف المنتجة.

واختتمت الوزيرة كلمتها بدعوة جميع الإطارات إلى مساندة المديرة العامة الجديدة ومرافقتها في مهامها.

مشددةً على مساعيها في تثمين فضائل العمل وعلى حق المجتهدين في الترقية جميعًا، مثل ما تم إجراؤه مؤخرًا من ترقية رؤساء مصالح إلى مناصب مدراء ولائيين للسياحة والصناعة التقليدية على مستوى 6 ولايات منتدبة، وهي: بوسعادة، مسعد، الابيض سيدي الشيخ، بريكة، أفلو وقصر الشلالة.