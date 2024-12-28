مداحي: نعمل على الارتقاء بالسياحة الشّبانية

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، بضاحية عين البنيان غربي العاصمة، عمل مصالحها على الارتقاء بالسياحة الشبانية.

وفي كلمتها بمناسبة حفل تكريم الشباب المتفوقين في المسابقات الوطنية المنظمة بمناسبة إحياء سبعينية الثورة التحريرية المجيدة. أبرزت مداحي “حرص قطاعها، باعتباره رافداً اقتصادياً، في جهود التنمية الوطنية، على دعم الطاقات الشبانية وتوفير الفضاءات التي تبرز ابداعاتهم”.

وأضافت أنّ دائرتها الوزارية “تعمل على الارتقاء بالسياحة الشبانية وتطويرها وعصرنتها” من خلال إشراك الشباب في تنظيم النشاطات السياحية “بما. ينسجم مع اهتماماتهم”، كما تسعى إلى “تعزيز الخدمات السياحية من خلال تكوين شباب مؤهل”.

من جهته، أكّد وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أنّ اللقاء يشكّل فرصة خالدة لتذكر ملاحم الشعب الجزائري. مشيداً بالروح الوطنية التي يتحلى بها الشباب الجزائري الذي يبقى وفياً لرسالة الشهداء والمجاهدين.

كما أضاف أنّ قطاعه الوزاري سطّر، في إطار الاحتفال بسبعينية الثورة المجيدة، برنامجاً يعزّز القيم الوطنية والانتماء إلى تاريخنا. و ذاكرتنا المجيدة، من خلال اطلاق مجموعة من المسابقات والفعاليات التي من شأنها إبراز المواهب التي تتمتع بها هذه الفئة.

وتنافس الشباب المشارك في مختلف المسابقات على جوائز في مجالات عدّة، منها الفيلم القصير المخلد للذاكرة. الشعار المخلد لسبعينية الثورة التحريرية، القصة القصيرة المخلدة للذاكرة الوطنية وومضة إشهارية مخلدة للسبعينية.

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