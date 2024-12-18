مداحي تشرف على تنصيب اللجنة التقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، على تنصيب اللجنة التقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية.

وذلك بحضور كل من الأمين العام للوزارة، المدير العام للصناعة التقليدية والحرف، المدير العام للسياحة. المكلف بتسيير الديوان، ومديرة المنظومات الإعلامية والإحصائيات.

وفي مستهل كلمتها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن تنصيب هذه اللجنة يأتي في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع علامة وطنية على جميع منتجات الصناعة التقليدية الجزائرية. للحفاظ على منتوجات الصناعة التقليدية باعتبارها جزءاً من هويتنا الوطنية ورافدا اقتصاديا هاما. مضيفةً أن هذا المسعى يأتي في إطار تجسيد مسار الحفاظ على الموروث التقليدي الجزائري مع الارتقاء بجودة منتجات الصناعة التقليدية. وضمان تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

وتتشكل هذه اللجنة التقنية، التي يترأسها المدير العام للصناعة التقليدية والحرف لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، من إطارات ممثلي عدة قطاعات:

-الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.

-الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.

-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

-المعهد الجزائري للتقييس.

-الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

-المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ في علم الإنسان والتاريخ.

كما حثت الوزيرة أعضاء اللجنة التقنية على الالتزام بتنفيذ مهامها والتنسيق الوثيق بين أعضائها ومع مختلف الفاعلين في القطاع من حرفيين وخبراء وجمعيات مهنية ناشطة في مجال الصناعة التقليدية. مؤكدة على انخراط كل من مديريات السياحة والصناعة التقليدية وغرف الصناعة التقليدية والحرف في هذا المسعى.

في الأخير، توجهت الوزيرة بتعليماتها لرئيس وأعضاء اللجنة التقنية، بمباشرة أعمال اللجنة. مع منح الفرصة لتسليم علامات النوعية والأصالة لكل الحرفيين عبر كل ولايات الوطن بشفافية ومسؤولية. وضرورة اعتماد الرقمنة، لا سيما في إجراءات الاستفادة من هذه العلامات سواء الوطنية منها أو المتعلقة بالمنطقة.

كما دعت أعضاء اللجنة إلى تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية في الوسط الحرفي. وكذا برمجة دورات تكوينية للقائمين على هذا البرنامج الهام من مسيرين وحرفيين. قصد تحقيق التميز للصناعة التقليدية الجزائرية بما يعكس إبداع أنامل الحرفيات والحرفيين الجزائريين الذي يبرز ارتباطهم العميق بقيمنا الحضارية.