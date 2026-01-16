أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي تشرف على مراسم توزيع “الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف” في طبعتها الثانية والعشرون لسنة 2025.

وهذا في إطار تنفيذ السياسة الوطنية الرامية إلى ترقية الصناعة التقليدية والحرف الجزائرية، وتشجيع الإبداع والابتكار والحفاظ على الموروث الثقافي الوطني.

وجرت مراسم التوزيع بقصر الثقافة - مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة، وبحضور وزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وكذا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رئيس لجنة الثقافة و الاتصال والسياحة لدى المجلس الشعبي الوطني. بالإضافة إلى السادة أعضاء من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي ، إطارات الوزارة. وأيضا ممثلي الهيئات ومؤسسات الدولة، ونخبة من الحرفيات و الحرفيين من مختلف ولايات الوطن.

وبالمناسبة، أكدت مداحي من خلالها أن احتفال القطاع بالجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف يجسّد اعتراف الدولة الجزائرية بقيمة الحرف التقليدية. وأيضا بالدور المحوري الذي يضطلع به الحرفيون والحرفيات في صون التراث الثقافي الوطني.

وأبرزت الوزيرة إلتزامها بمرافقة الكفاءات الوطنية وتشجيعها، من خلال العمل على توفير آليات الدعم والتكوين والتمكين الاقتصادي.

كما أشارت مداحي أن هذه الجائزة مناسبة وطنية سنوية لترسيخ ثقافة التميز والإبداع في الصناعة التقليدية الجزائرية. وتأكيدا على الالتزام بـحماية التراث الحرفي الوطني وتثمينه، فضلاً عن دعم تنمية القدرات التنافسية للحرفيين في مختلف تخصصات الحرف التقليدية.

وثمنت مداحي الأهداف المسطرة لها، على غرار، تثمين الإبداعات الحرفية الأصيلة ذات البعد التراثي والثقافي. وكذا تشجيع الحرفيين والمبدعين على تحسين جودة منتجاتهم والرفع من تنافسيتها، الحفاظ على الحرف التقليدية المهددة بالاندثار ونقلها إلى الأجيال القادمة. مع إبراز دور الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل وكذا دعم الابتكار والتجديد مع احترام الخصوصيات الثقافية الوطنية.

وعرفت هذه الطبعة مشاركة واسعة من الحرفيين عبر مختلف ولايات الوطن، فاق عددهم 620 حرفيًا وحرفية من مختلف ولايات الوطن بـ 674 منتوجًا. حيث تنافسوا عبر مراحل إقصائية امتدت لعدة أشهر، أسفرت عن اختيار 42 منتوجًا للمرحلة النهائية، تُوج من خلالها 7 حرفيين في مختلف التخصصات الحرفية.

وإغتنمت الوزيرة الفرصة للإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية لتسيير نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، الهادفة إلى مواكبة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.