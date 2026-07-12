مدارس أشبال الأمة تسجل نسبة نجاح 99.11 بالمائة في شهادة البكالوريا

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن تسجيل مدارس أشبال الأمة لنسبة نجاح بلغت 99.11 بالمائة في شهادة البكالوريا.

وجاء في بيان للوزارة، أنه وعقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2026، سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة ككل سنة نتائج ممتازة.

وأضاف البيان، أن نسبة النجاح بلغت 99.11 بالمائة، وحققت شبلات الأمة نسبة نجاح 100 بالمائة.

كما أحرز الشبل ڤدرز زياد من مدرسة أشبال الأمة ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة على معدل 18.97 شعبة علوم تجريبية. وعرفت شعبة الرياضيات تحقيق نسبة نجاح 100 بالمائة.