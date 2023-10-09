مدارس تونس ترفع العلم الفلسطيني وتبث النشيد

شهدت مختلف المؤسسات التربوية، في كامل تراب الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، رفع العلم الفلسطيني وتحيته إلى جانب العلم التونسي.

كما تم بث النشيدين الوطنيين التونسي والفلسطيني، في بادرة دعت إليها وزارة التربية التونسية. لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة أمام آلة دمار الاحتلال.

وقد طالبت وزارة التربية التونسية جميع المؤسّسات التربوية برفع العلم الفلسطيني. وتحيته إلى جانب العلم التونسي بداية من يوم غد الاثنين 9 أكتوبر 2023.

كما دعت في بلاغ صادر عنها أمس الأحد، إلى بثّ النشيدين الوطنيين التونسي والفلسطيني. بحضور كافة التلاميذ والأسرة التربوية وذلك لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة أمام آلة دمار الاحتلال الصهيوني.

يذكر أنّ الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية كتائب القسام أطلق صبيحة السبت العملية العسكرية الواسعة. ضد الاحتلال “طوفان الأقصى”.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية عبّرت في بيان لها، عن وقوف تونس الكامل وغير المشروط. إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استرجاع أرضه.