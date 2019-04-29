“مدار” تحسم مصير “عليق” في شباب بلوزداد

خرجت شركة “مدار” المالكة لغالبية أسهم فريق شباب بلوزداد عن صمتها بخصوص الإشاعات التي إرتبطت بالمدير الرياضي سعيد عليق.

ونشر النادي بيانا أشارت فيه لوجود “أبواق الفتنة يصطادون في المياه العكرة… ويحاولون نشر الأكاذيب لأهداف معينة”.

وأضاف البيان:”إلى أنه في هذه المناسبة رد بقناعته التامة بأنه و عكس ما يشاع راض بل مقتنع بالعمل الذي تم إنجازه من طرف المدير العام لشباب بلوزداد السيد سعيد عليق”.

“منذ استلامه إدارة الفريق وما النتائج و البوادر الحسنة التي نلتمسها لخير دليل على ذلك وهو ما يدخل في إطار المشروع الذي سطره المجمع”.

“وعليه مرة أخرى يؤكد المجمع مساندته لإدارة الفريق ورضاه عن العمل المنجز إلى حد الآن”.