مدار توقع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية

وقعت شركة ذات الأسهم تفاديس“TAFADIS SPA”، التابعة لشركة مدار القابضة المتخصصة في صناعة تكرير السكر، وشركة “REASOL LLC” الأمريكية مذكرة تفاهم.

وتهدف هذا المذكرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. وكذا تبادل الخبرات في مجال الزراعة خاصة مع دخول الجزائر مجال زراعة الشمندر السكري بالجنوب الجزائري عبر مساحة 200 الف هكتار بولاية ورقلة.

وجرت مراسيم التوقيع أمس بين المجلس الأعمال الجزائري الأمريكي ممثلافي وفد من رجال الاعمال الامريكيين وممثلي مجمع مدار.

وعلى هامش التوقيع صرح الرئيس المدير العام لمجمع مدار القابضة عمارة شرف الدين، “انه يسعدنا أن نتباحث مع هذا الوفد رفيع المستوى القادم من الولايات المتحدة”.. “لقد أكد هذا النقاش المثمر وجود إمكانات هائلة فيما يخص الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين شركاتنا في العديد من القطاعات الاستراتيجية”.

من جهتهم أعرب رجال الأعمال الأمريكيين عن اهتمامهم بالسوق الجزائرية ورغبتهم في دراسة سبل شراكات صناعية وتكنولوجية جديدة مع مجمع مدار القابضة، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات الأمريكي.