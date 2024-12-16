“مدار” توقع 3 اتفاقيات إطار مع “ACS” و”SNS” و”AGM”

وقعت الشركة القابضة لإدارة وتنمية الأصول والموارد “MADAR”، اليوم الاثنين، على ثلاث اتفاقيات إطار، لتجسيد شراكة استراتيجية مع كل من الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية الجزائرية “ACS”، الشركة الوطنية لصناعة الحديد “SNS”، والشركة القابضة للصناعات الميكانيكية “AGM”.

وتم توقيع هذه الاتفاقيات من طرف الرؤساء المدراء العامين لهذه الشركات بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الاتفاقيات تحدد الإطار العام للتعاون بين الأطراف الموقعة لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات التي تربط هذه المجمعات الصناعية وتعزيزها. بغية تحقيق تنسيق وتناسق أكبر بينها، تطوير الأنشطة الحالية وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة باستغلال أمثل لإمكانيات وقدرات كل مجمع والفرص المتاحة أمامه.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتفاقيات تتيح التمويل المباشر من MADAR لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة لمجمعات ACS، SNS و AGM، والدخول في شراكة مباشرة معها عن طريق الحصول على أسهم، أو إنشاء شركات مختلطة لتجسيد هذه المشاريع.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التوجيهات التي أسداها غريب في لقاءاته التقييمية مع مختلف المجمعات الصناعية التي شدد فيها على ضرورة تجسيد تعاون وتناسق بين مختلف هذه المجمعات، من جهة. والقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، من جهة أخرى.

وفي هذا الخصوص، رحب الوزير بتوقيع هذه الاتفاقيات التي ستسهل إطلاق وبعث مشاريع ملموسة في مجالات الصناعات الكيميائية، الصناعات الميكانيكية وصناعات الحديد والصلب. مشددا على ضرورة التسريع في تجسيدها ووضعها حيز الخدمة.

وتملك المجمعات الصناعية، يضيف غريب، إمكانيات كبيرة وهامة يجب استغلالها سريعا بكل الوسائل الممكنة. مؤكدا بعث شراكات استراتيجية بين مختلف المجمعات الصناعية من أجل نجاعة اقتصادية فعالة من خلال قوى ضاربة “TASK FORCE” .