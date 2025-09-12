مدار توقع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا

وقّعت شركة تافاديس SPA، الفرع التابع لـ مجمع مدار مذكرة تفاهم مع شركة الهلال جبل الفضي SARL الليبية.

وتنص المذكرة على تصدير كمية سنوية قدرها 360.000 طن من السكر الأبيض المكرر، بقيمة إجمالية تبلغ 180 مليون دولار أمريكي.

ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز مكانة تافاديس كلاعب رئيسي في قطاع الصناعات الغذائية. وتعكس التزام مدار القابضة بتطوير شراكات مستدامة تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والإقليمي.

وللإشارة مجمع مدار كان من الحاضرين بقوة في معرض التجارة البينية الإفريقية.