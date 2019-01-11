مدافعان جزائريان مطلوبان في السعودية

أبدى فريق القادسية السعودي رغبة في التعاقد مع المدافع جزائري مختار بلخيثر من أجل تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لتقارير تونسية حيث أن الفريق السعودي يستهدف الظهير الأيمن للنادي الإفريقي التونسي للتعاقد معه على شكل إعارة ل 6 أشهر مع بند أولوية شراء عقده نهاية الموسم لكن المصادر نفسها أكدت أن ادارة النادي الإفريقي ترفض التخلي عنه في هذا التوقيت،وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الوحدة يفاوض فريق جزائري من أجل التعاقد مع مدافع سبق له تلقي دعوة للمنتخب الجزائري دون الكشف عن هويته.