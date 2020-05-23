مدافع أسود الأطلس مرشح لتعويض ماندي في ريال بتيس

تعمل إدارة نادي ريال بتيس الإسباني، على ايجاد بديل للدولي الجزائري عيسى ماندي، تحسبا لمغادرته الفريق ي الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف موقع “el desmarqueel” الإسباني، أن هناك عدة أسماء على طاولة مسؤولي ريال بيتس، لتعويض عيسى ماندي.

ومن بين الأسماء المقتحة، كشف ذات المصدر، اسم الدولي المغربي جواد ياميق (28 عاما)، المدافع الحالي لنادي رسال سرقسطة الإسباني.

وسيضطر نادي ريال بيتيس، لإختيار بديل لعيسى ماندي، في حال غشله في اقناع مدافع الخضر في تمديد عقده، واصراره على التوقيع لواحد من الأندية العديدة المهتمة بخدماته، في الميركاتو الصيفي المقبل.