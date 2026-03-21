مدافع أقبو يلتحق بسانت ايتيان الفرنسي

أعلنت إدارة نادي أولمبيك أقبو، أمس الجمعة، عن انتقال أحد لاعبيها الشبان، إلى نادي سانت ايتيان، وصيف “الليغ2″ الفرنسية، في صفقة وصفتها بـ”السابقة التاريخية” للنادي.

وكشفت إدارة أقبو، أن مدافعها الشاب، أسامة بن بو، الناشط في فئة أقل من 20 سنة. انتقل إلى سانت ايتيان الفرنسي.

مشيرة في بيان لها، إلى أن هذه الصفقة تعد حدثا تاريخيا للنادي. على اعتبار أنها أول انتقال دولي بالنسبة له.

كما أوضحت إدارة أقبو، أن بن قو، لاعب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة. التحق بسانت ايتيان، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء.