مدافع أمل الأربعاء يلتحق بالدوري السعودي

رسّم مدافع أمل الأربعاء، ابراهيم سعيداني، التحاقه بالدوري السعودي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، أين سيخوض تجربة جديدة.

وأعلنت إدارة نادي الانتصار السعودي، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، تعاقدها مع ابراهيم سعيداني.

كما استعرضت إدارة النادي السعودي، المشوار الرياضي لمدافعها الجزائري سعيداني، خلال تقديمه للصحافة.

يذكر أن نادي الانتصار، ينشط خلال الموسم المقبل ضمن الدرجة الثانية من الدوري السعودي.