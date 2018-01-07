يتطلع المدافع الإيطالي من أصول جزائرية، رحو سبانو مكسيم، لاعب غرونوبل الفرنسي لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا.

وحسب ما صرح به لموقع “المواهب الجزائرية”، أين أبدى نيته في تمثيل محاربي الصحراء يوما ما ويعمل جاهدا لبلوغ هدفه.

مبديا أن الأمور تبدو صعبة حاليا خاصة أن ينشط في القسم الثالث الفرنسي مع فريق غرونوبل الطامح للصعود للدرجة الثانية هذا الموسم.

كما أن مكسيم قام بتقليد الدولي الجزائري رياض محرز بـ”لوك أشقر” وهو ما يوحي بتعلقه بالجزائر.

للتذكير أن سبانو رحو يملك توأم له إسمه رومان إنتقل هذا الميركاتو لنادي كليرمون فوت وهما من أب إيطالي وأم جزائرية.