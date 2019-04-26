مدافع الحمراوة أكواسي فيفيان يعتنق الإسلام

إتخذ اللاعب الإيفواري أكواسي فيفيان، مدافع مولودية وهران، مسارا جديدا في حياته، بعد أن إعتنق اليوم الجمعة، الدين الإسلامي.

ونطق أكواسي فيفيان، الشهادتين، وسط تكبير جموع المصلين، بمسجد “رياض الصالحين” بوهران، أين أدى صلاة الجمعة.

وصرح فيفيان، أنه اختار تغيير إسمه إلى “محمد عبد النصار”، بالنظر لحبه لهذا الإسم الذي يذكره بأحد أصدقائه القطريين، الذي لطالما نصحه باعتناق الإسلام.

يذكر أن محمد عبد النصار “فيفيان”، انضم إلى نادي مولودية وهران، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، قادما إليه من إتحاد العاصمة.