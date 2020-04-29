مدافع الخضر السابق يفتح النار على سعدان !!

كشف اللاعب الدولي الجزائري السابق حبيب بلعيد أن المنتخب الوطني لم يقدم له أي إضافة من الناحية الرياضية.

مدافع العميد السابق قال في تصريح ل100٪ ليغ 1:”قدمت للمنتخب الوطني بينما كان هناك لاعبين ذو خبرة طويلة ومدرب يعرفهم جيدا.. كان من الصعب جدا الظفر بمكانة أساسية في ذلك الوقت”.

“كنت موجودا سنة 2010 في المنتخب لملأ القائمة فقط لكن أظن أنني كنت أحسن بكثير من عديد اللاعبين الذين كانوا يشاركون آنذاك”.

وختم:” المنتخب الوطني لم يقدم لي أية إضافة من الناحية الرياضية لأنني كنت معروفا حتى قبل مجيئي للخضر”.