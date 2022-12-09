مدافع “الخضر” يتعرضّ لـ “القرصنة” لأسباب مجهولة و يــردّ !

كشف مدافع الخضر احمد توبة عن تعرّض حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إلى القرصنة لأسباب بمجهولة.

وقال احمد توبة على حسابه الشخصي بعد تأكيده على استعادته :”منذ ديسمبر 2022، تم اختراق حسابي على الفايسبوك. و لحضتم أن المنشورات كانت في بعض الأحيان ضد إرادتي الشخصية”.

وأضاف :”لقد تم حذف جميع صوري الشخصية، الأهم هو استعادة الصفحة”.

كما اردف توبة :”حاليا نحن نشتغل من أجل استعادة جزء كبير، و اللذين اضطروا إلى إلغاء الاشتراك، الشيء الرئيس هو عودتي.. الحمد لله”.

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