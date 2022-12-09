إعــــلانات
الرياضة

مدافع “الخضر” يتعرضّ لـ “القرصنة” لأسباب مجهولة و يــردّ !

بقلم عزيز طالبي
مدافع “الخضر” يتعرضّ لـ “القرصنة” لأسباب مجهولة و يــردّ !
الخضر
  • 986
  • 0

كشف مدافع الخضر احمد توبة عن تعرّض حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إلى القرصنة لأسباب بمجهولة.

وقال احمد توبة على حسابه الشخصي بعد تأكيده على استعادته :”منذ ديسمبر 2022، تم اختراق حسابي على الفايسبوك. و لحضتم أن المنشورات كانت في بعض الأحيان ضد إرادتي الشخصية”.

وأضاف :”لقد تم حذف جميع صوري الشخصية، الأهم هو استعادة الصفحة”.

كما اردف توبة :”حاليا نحن نشتغل من أجل استعادة جزء كبير، و اللذين اضطروا إلى إلغاء الاشتراك، الشيء الرئيس هو عودتي.. الحمد لله”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/kFx4D
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر