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الرياضة

مدافع الخضر يتلقى عرضا من ليون

بقلم عزيز طالبي
مدافع الخضر يتلقى عرضا من ليون
مدافع الخضر
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تلقى مدافع الخضر أحمد توبة عدد كبير من العروض قصد استقدامه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حسب موقع “فوت ميركاتو”.
وحسب ما أورده المصدر، فإن توبة ضيّع على نفسه الرحيل عن فريقه آر كي سي فالفيك الهولندي، في الشتاء. الامر الذي أجبره على الإجتماع بمسؤولي فريقه و ذالبته بالرحيل الصيف.
كما أوضح أن مدافع الخضر يملك عدد من العروض أبرزها من ليون الفرنسي الذي وضعه تحت المراقبة منذ الصيف الماضي. إلى جانب فينورد الهولندي وبيتيس الإسباني.

كما تطرّق المصدر. إلى مشوار توبة الذي قال أنّه يملك الخبرة الدولية، وهو الذي لعب لصالح الخضر في مباراة موريتانيا سابقا. في حين ضيّع الكان لأسباب تكتيكية.

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