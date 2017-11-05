اعتدى مدافع المنتخب الوطني وإتحاد العاصمة فاروق شافعي، على صديقته السابقة في الشارع بحي سيدي يحيا في وضح النهار.

وحصل “النهار” على فيديو حصري للاعب المنتخب الوطني الذي استدعي اليوم إلى الخضر لتعويض بن سبعيني المصاب، يظهر فيه شافعي وهو يعتدي عليها ويحاول إخراجها من السيارة وسط محاولات البعض لتهدئته.

تأتي هذه الفضيحة لتضاف إلى فضيحة محاولة اجهاض زوجته السابقة التي رفعت دعوى قضائية ضده منذ عدة أشهر، ولاتزال القضية في التحقيق.

كما تأتي هذه الفضيحة عشية استدعاءه للخضر من قبل الناخب الوطني رابح ماجر، واختياره ضمن التشكيلة المثالية في رابطة أبطال إفريقيا لهذه السنة.