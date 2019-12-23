عاجل

مدافع الخضر يعزي الجزائر في فقيدها

الرياضة
  • -
  • 0
مدافع الخضر يعزي الجزائر في فقيدها
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر الدولي الجزائري إلياس شتي، لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، عن خالص تعازيه، بعد وفاة نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح.

ونشر الياس شتي، صورة للفقيد أحمد قايد صالح، عبر تغريدة له في حسابه الخاص على “تويتر”، وأرفقها بكلمات تعزية جاء فيها.

“من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا”

وأضاف الياس شتي: “الفريق أحمد قايد صالح في ذمة الله، لقد أديت الأمانة وحفظت الدماء، أدخلك الله فسيح جنانه وغفر لك”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745332

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com