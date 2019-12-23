مدافع الخضر يعزي الجزائر في فقيدها

عبّر الدولي الجزائري إلياس شتي، لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، عن خالص تعازيه، بعد وفاة نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح.

ونشر الياس شتي، صورة للفقيد أحمد قايد صالح، عبر تغريدة له في حسابه الخاص على “تويتر”، وأرفقها بكلمات تعزية جاء فيها.

“من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا”

وأضاف الياس شتي: “الفريق أحمد قايد صالح في ذمة الله، لقد أديت الأمانة وحفظت الدماء، أدخلك الله فسيح جنانه وغفر لك”.