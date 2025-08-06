مدافع “العميد” منزلة يُجري عملية جراحية ويغيب لشهرين

أجرى مدافع مولودية الجزائر، عبد القادر منزلة، صبيحة اليوم الأربعاء، عملية جراحية، بتونس العاصمة، بسبب إصابة ستبعده عن الميادين لمدة شهرين.

وكانت إدارة “العميد” قد أعلنت أمس الثلاثاء، تعرض مدافع فريقها منزلة. لإصابة في تربص الفريق المقام بتونس، وهي نفس الإصابة التي عانى منها في نهاية الموسم الماضي.

كما وصفت إدارة المولودية، العملية الجراحية التي خضع لها منزلة بـ “الناجحة”. مؤكدة أن اللاعب سيباشر خلال الفترة المقبلة برنامجه التأهيلي لتحديد موعد عودته إلى الميادين.