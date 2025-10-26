مدافع بريمن الألماني “فايزر” يٌجدد تعلقه بالجزائر !

جدّد مدافع نادي فيردر بريمن الألماني، ميتشل فايزر، تعلقه الكبير بالجزائر، وهو الذي أعلن في مناسبات عديدة رغبته في تمثيل “الخضر”.

ونشر فازير، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي في “أنستغرام” اليوم الأحد، صورة لميناء الجزائر، بجنب البريد المركزي، وهو الذي لم يسبق له زيارة الجزائر.

وهي الصورة التي تفتح باب التأويلات حول إمكانية التحاق مدافع بريمن الألماني، بتشكيلة المحاربين في المستقبل القريب.

لاسيما وأن صاحب الـ 31 عاما، قام منذ نوفمبر 2024 بتغيير جنسيته الرياضية. بعدما سبق له اللعب رفقة شبان منتخب ألمانيا، ولم يتوان في التعبير عن رغبته الشديدة في حمل ألوان “الخضر”.

ولكن لن يكون ذلك، قبل نهاية سنة 2025، على اعتبار أن فايزر. خضع الصيف الماضي لعملية جراحية على مستوى الركبة، ولم يشارك في أي مباراة من الموسم الجاري رفقة فيردر بريمن.