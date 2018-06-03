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مدافع تشيلسي السابق: “محرز سيفيد غوارديولا كثيرا” !!

الرياضة
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مدافع تشيلسي السابق: “محرز سيفيد غوارديولا كثيرا” !!
بقلم أمير بهلول

أكد “فرانك سينكلار” أحد أبرز مدافعي تشيلسي عبر التاريخ أن الجزائري “رياض محرز” سيفيد كثيرا “بيب غوارديولا” وسيطور طريقة لعب مانشستر سيتي.

وقال فران سينكلار في تصريح لموقع “ليستر ميركوري”: “إنه الوقت المناسب لمحرز من أجل اللعب في فريق أكبر”.

وأضاف: “من الطبيعي أن يعبر عن غضبه بعد فشل صفقة إنتقاله في الميركاتو الشتوي، لكن هذه المرة الأمر مغاير”.

وتابع: “محرز سيطور كثيرا نادي مانشستر سيتي، وسيمنح بيب غوارديولا العديد من الحلول الهجومية”.

وختم كلامه: “رياض يمكنه اللعب في الـ 4 الكبار في إنجلترا، وسأكون متفاجئا في حالة بقائه في ليستر مرة أخرى”.

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