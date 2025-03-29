مدافع تولوز الفرنسي يعرض خدماته على بيتكوفيتش

أعلن الفرانكو جزائري، رفيق مصالي، اللاعب الشاب في صفوف نادي تولوز، عن رغبته في حمل ألوان “الخضر” مستقبلا.

ووصفت الصحافة الفرنسية، صاحب الـ 21 ربيعا. بأنه اكتشاف الموسم بالنسبة لتولوز، بعدما تمت ترقيته من الرديف مطلع الموسم الجاري، وشارك إلى حد الآن في 9 مناسبات مع الفريق الأول.

وفي تصريحات خص بها الموقع الرسمي لناديه الفرنسي، أعرب مصالي عن أمله في الحصول على فرصة مع المنتخب الوطني في المستقبل القريب.

وقال مصالي، الذي ينشط في منصب ظهير أيمن: “التواجد مع المنتخب الجزائري هدف بالنسبة لي، وهذه الغاية في ذهني دائما”.

وواصل ذات المتحدث. بخصوص رغبته في تمثيل الخضر: “من جهتي يجب أن أواصل عروضي الجيدة، والدعوة ستأتي بصفة طبيعية لا محالة”.