مدافع شبيبة الساورة يغيب شهرا بسبب الإصابة

تلقى فريق شبيبة الساورة، ضربة موجعة، بعد تأكد غياب مدافعه المتألق، فيصل ميباركي، شهرا كاملا.

وكشفت إدارة ممثل الجنوب، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات التي أجراها ميباركي، اثر إصابته في اللقاء الأخير، أمام وفاق سطيف، أكدته معاناته من كسر على مستوى العُصعُص “Coccyx”.

كما أبرزت إدارة الساورة، أن مدافعها سيغيب لفترة تقدر بـ 4 أسابيع. يخضع خلالها لبرنامج استشفائي تحت إشراف الطاقم الطبي، على أن يكون مؤهلًا للعودة إلى الميادين بعد استكمال فترة العلاج المقررة.

وبذلك، سيغيب ميباركي، عن 5 لقاءات كاملة على أقل تقدير لشبيبة الساورة. بداية من مواجهة شباب بلوزداد. هذا الجمعة. وقد تكون عودته إلى الميادين بمناسبة لقاء الجولة الـ 10 أمام مولودية الجزائر وقبلها أمام شبيبة القبائل.