مدافع شبيبة القبائل ضمن اهتمامات الترجي التونسي

يتواجد المدافع الأيسر لفريق شبيبة القبائل، إلياس شتي، ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين من طرف مسؤولي نادي الترجي الرياضي التونسي.

وكشفت موقع “نسمة سبور” التونسي، أن إدارة الترجي التونسي، وضعت إسم الياس شتي، ضمن قائمة اهتمامات النادي، تحسبا للميركاتو الشتوي الجاري.

ويأتي اهتمام مسؤولي النادي التونسي، بإلياس شتي، بالنظر لتألق هذا الأخير خلال مرحلة الذهاب من البطولة الوطنية، رفقة ناديه شبيبة القبائل.

وأكد إلياس شتي (23 عاما)، تألقه هذا الموسم، من خلال جذبه انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي، ومشاركته في فوز الخضر، بالمباراة الودية التي جمعتهم بمنتخب قطر.