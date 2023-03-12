مدافع شبيبة القبائل موسى بن زايد ينال اعتراف “الكاف”

حظي مدافع فريق شبيبة القبائل، موسى بن زايد، باعتراف الكاف، نظير آدائه في المباراة التي جمعتهم أمس السبت، بالضيف فيتا كلوب، لحساب رابطة الأبطال.

وكشفت الكاف، عن تشكيلتها المثالية الخاصة بمباريات هذه الجولة، والتي ضمت اسم موسى بن زايد.

كما أختير مدافع الشبيبة ضمن هذه التسكيلة المثالية بعد نيله علامة (7.7) عن آدائه، في مباراتهم امام فيتا كلوب الكونغولي.

يذكر أن موسى بن زايد، ساهم في فوز الشبيبة بثنائية مقابل هدف على فيتا كلوب، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الـ63.