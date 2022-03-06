مدافع ليفربول يصدم سونغ قبل مواجهتي السد أمام الجزائر

تلقى مدرب المنتخب الكاميروني، ريغوبيرت سونغ، ردا صادما من مدافع ليفربول، الكاميروني جويل ماتيب.

وكشف تقارير إعلامية، عن رفض ماتيب، عرض الناخب سونغ، ورئيس الاتحاد الكاميروني سامويل ايتو، بالعودة للمنتخب.

ويأتي هذا بعد العرض الذي تلقاه مدافع ليفربول، في الأيام القليلة الماضية، لتدعيم صفوف الأسود، تحسبا لمبارتي السد أمام الجزائر.

كما يترقب ريغوبيرت سونغ، وساتمويل ايتو، رد مهاجم تورتموند، يوسوفا موكوكو، في تمثيل المنتخب الكاميروني لأول مرة.