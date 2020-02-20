مدافع منتخب زيمبابوي يتحدى الخضر

أكد مدافع منتخب زيمبابوي، تيناغ حادبي، قدرة منتخبه على الإطاحة بالخضر، خلال المواجهة التي ستجمعهما ضمن تصفيات كان 2021.

وصرح تيناغ حادبي، لصحيفة “H-Metro”: “يجب أن نكون مركزين ومتيقظين طوال هذه المباراة، نملك فريقا جيدا بجميع المعايير، لذا نعم أعتقد أننا سنهزمهم”.

وأضاف نادي ملطية سبور التركي: “المنتخب الجزائري معروف بهجماته المضادة الفعالة، وبمهاجيها، على غرار رياض محرز، ديلور، درفلو، ونعيجي”.

وتابع تيناغ حادبي: “أتوقع أن تشهد هذه المباراة ريتم عالي، لأن منتخبات شمال إفريقيا معروف عليها أسلوب الهجمات السريعة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيواجه منتخب زيمبابوي، شهر مارس المقبل، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.