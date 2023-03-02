مدافع نيس: “بوداوي لاعب لا مثيل له”

أشاد مدافع نادي نيس الفرنسي، يوسوف ندايشيمي، بزمليه الدولي الدولي الجزائري هشام بوداوي، معتبرا اياه لاعب لا مثيل له.

ونقل الحساب الرسمي لنادي نيس على “تويتر” تصريحات ندايشيمي، أين قال: “أحب كثيرا طريقة لعب بوداوي”.

كما أضاف: “البعض يرى بأنه يقوم بالركض فقط، لكن الركض وحده لا معنى له، الكل يمكنه القيام بذلك”.

وتابع يوسوف ندايشيمي: “بالنسبة لي في كل الأندية التي أعرفها، لا يوجد لاعب مثل هشام بوداوي”.