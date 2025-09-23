مدافع باريس أف سي على رادار “الخُضر” قبل كأس إفريقيا

بات أحد اللاعبين الجزائريين الناشطين في الدوري الفرنسي مرشحًا بقوة للظهور مع المنتخب الوطني، بعدما تلقى دعوة أولية من الطاقم الفني تمهيدًا للمرحلة المقبلة.

في هذا الصدد، كشف الصحفي نبيل جاليت، من صحيفة ليكيب الفرنسية أن المدافع سمير شرقي (26 سنة)، لاعب باريس أف سي، الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسية، يوجد ضمن قائمة اللاعبين المُستدعين بشكل أولي إلى صفوف المنتخب الجزائري.

شرقي خاض 5 مباريات هذا الموسم في “الليغ 1″ مع باريس أف سي، وأبان عن خصال فنية وتكتيكية لافتة. أبرزها العدوانية في المواجهات الثنائية، والسرعة، والقدرة على شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي، وهو ما جعله محل متابعة من الطاقم الفني لـ”الخضر”.

ويأتي هذا الاهتمام بخدمات شرقي في وقت يبحث فيه المدرب بيتكوفيتش، عن حلول إضافية لتعزيز الخط الدفاعي، قبل الدخول في غمار كأس أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب.