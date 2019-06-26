“مدان”:”جمهورنا قدم صورة رائعة عن الجزائر في مواجهة كينيا”

ثمن المناجير العام للمنتخب الوطني الأول حكيم مدان المبادرة التي قام بها أنصار الخضر بعد مواجهة كينيا من خلال تنظيف المدرجات.

وقال “مدان” في تصريحات لوسائل الإعلام أمسية اليوم الأربعاء.

“نطالب أنصارنا بعدم إستعمال الشماريخ في المدرجات لأنها ممنوعة ورأينا في مباراة كينيا أن 90 بالمائة من المناصرين منحوا صورة رائعة عن الجزائر”.

“دائما مانرى الأشياء السلبية لكن الأشياء الإيجابية كانت كثيرة وتنظيف المدرجات من قبل الأنصار بعد مباراة كينيا كان أمرا رائعا”.

“بخصوص التذاكر فإن الإتحاد الجزائري لكرة القدم يقوم بأقصى مجهود لمساعدة الأنصار”.