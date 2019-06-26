عاجل

“مدان”:”جمهورنا قدم صورة رائعة عن الجزائر في مواجهة كينيا”

الرياضة
  • -
  • 0
“مدان”:”جمهورنا قدم صورة رائعة عن الجزائر في مواجهة كينيا” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

ثمن المناجير العام للمنتخب الوطني الأول حكيم مدان المبادرة التي قام بها أنصار الخضر بعد مواجهة كينيا من خلال تنظيف المدرجات.

وقال “مدان” في تصريحات لوسائل الإعلام أمسية اليوم الأربعاء.

“نطالب أنصارنا بعدم إستعمال الشماريخ في المدرجات لأنها ممنوعة ورأينا في مباراة كينيا أن 90 بالمائة من المناصرين منحوا صورة رائعة عن الجزائر”.

“دائما مانرى الأشياء السلبية لكن الأشياء الإيجابية كانت كثيرة وتنظيف المدرجات من قبل الأنصار بعد مباراة كينيا كان أمرا رائعا”.

“بخصوص التذاكر فإن الإتحاد الجزائري لكرة القدم يقوم بأقصى مجهود لمساعدة الأنصار”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com