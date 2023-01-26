مدان:”سنرى تتويج منتخب إفريقي بكأس العالم في غضون 10 سنوات القادمة”

كشف لاعب المنتخب الوطني السابق، والمسؤول على موقع الجزائر، في تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين، حكيم مدان، عن قدرة المنتخبات الإفريقية لتحقيق كأس العالم.

وصرح مدان، لموقع الكاف، اليوم الخميس:”مستوى كرة القدم الإفريقية يتحسن باستمرار، وفي السنوات القادمة سنرى فريقًا أفريقيًا يتوج بطلاً لكأس العالم”.

وأضاف مدان:””نعم ، أرشح فريقًا أفريقيًا لتحقيق ذلك، وأستطيع القوا أن بعد 10 إلى 15 عامًا ، سيتوج أحد المنتخبات الأفريقية بكأس العالم.”

وتحدث حكيم مدان عن الشان:””الشان هي فرصة للاعبين المحليين للتميز والإحتراف، وتميزت المباريات حتى الآن بمستوى تقني جيد ، وفي مراحل خروج المغلوب ستكون المباريات أكثر حيوية”