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الرياضة

مدان:”ماجر كان ولازال وسيبقى مصدر إلهام لكل اللاعبين الجزائريين ومفخرة لنا في العالم “

بقلم فيصل زيان بوزيان
مدان:”ماجر كان ولازال وسيبقى مصدر إلهام لكل اللاعبين الجزائريين ومفخرة لنا في العالم “
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تضامن اللاعب الدولي السابق، والمسؤول بموقع الجزائر  في اللجنة المحلية لتنظيم الشان، حكيم مدان، مع لاعب المنتخب الوطني السابق رابح ماجر.

ونقلت صفحة اللجنة المنظمة للشان، عبر الفايسبوك، اليوم الأربعاء:”أريد أن أعبر عن تضامني المطلق مع الأسطورة رابح ماجر، معاملته بتلك الطريقة أمر مؤسف ومحزن ومؤلم”.

وأضاف مدان:”ماجر كان يضع مصلحة المنتخب قبل مشواره الإحترافي، وأشهد بأنه كأن أول من يصل إلى معسكر المنتخب في وقت لم تكن هناك تواريخ الفيفا”.
وتابع مدان مدافعا عن ماجر:”التزامه الكامل مع المنتخب سبب له مشاكل كبيرة مع أرتور جورج ورئيس نادي بورتو، سأحتفظ دائما بالطريقة التي دعمني بها عند بداياتي مع المنتخب”.

وأردف المتحدث:”قبل أن يكون أسطورة في كرة القدم، رابح ماجر إنسان رائع وطيب وهذه شهادة كل من تعامل معه”.

كما تحسر حكيم مدان:”أتمنى لو يتم عرض صور وفيديوهات لماجر قبل المباريات حتى يعرف هذا الجيل قيمته وقيمة كل ما قدمه للمنتخب والجزائر”.

وختم حكيم مدان تصريحاته:”ماجر الذي كتب التاريخ كأول لاعب جزائري وثاني إفريقي يتوج برابطة أبطال أوربا بهدف صار علامة مسجلة باسمه كان ولازال وسيبقى مصدر إلهام لكل اللاعبين الجزائريين ومفخرة لنا في العالم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/YZ2mX
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