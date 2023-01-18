مدان:”ماجر كان ولازال وسيبقى مصدر إلهام لكل اللاعبين الجزائريين ومفخرة لنا في العالم “

تضامن اللاعب الدولي السابق، والمسؤول بموقع الجزائر في اللجنة المحلية لتنظيم الشان، حكيم مدان، مع لاعب المنتخب الوطني السابق رابح ماجر.

ونقلت صفحة اللجنة المنظمة للشان، عبر الفايسبوك، اليوم الأربعاء:”أريد أن أعبر عن تضامني المطلق مع الأسطورة رابح ماجر، معاملته بتلك الطريقة أمر مؤسف ومحزن ومؤلم”.

وأضاف مدان:”ماجر كان يضع مصلحة المنتخب قبل مشواره الإحترافي، وأشهد بأنه كأن أول من يصل إلى معسكر المنتخب في وقت لم تكن هناك تواريخ الفيفا”.

وتابع مدان مدافعا عن ماجر:”التزامه الكامل مع المنتخب سبب له مشاكل كبيرة مع أرتور جورج ورئيس نادي بورتو، سأحتفظ دائما بالطريقة التي دعمني بها عند بداياتي مع المنتخب”.

وأردف المتحدث:”قبل أن يكون أسطورة في كرة القدم، رابح ماجر إنسان رائع وطيب وهذه شهادة كل من تعامل معه”.

كما تحسر حكيم مدان:”أتمنى لو يتم عرض صور وفيديوهات لماجر قبل المباريات حتى يعرف هذا الجيل قيمته وقيمة كل ما قدمه للمنتخب والجزائر”.

وختم حكيم مدان تصريحاته:”ماجر الذي كتب التاريخ كأول لاعب جزائري وثاني إفريقي يتوج برابطة أبطال أوربا بهدف صار علامة مسجلة باسمه كان ولازال وسيبقى مصدر إلهام لكل اللاعبين الجزائريين ومفخرة لنا في العالم”.