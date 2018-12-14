مدان:”هذه هي حقيقة إنضمام عوار ولكحل للخضر”

كشف مناجير المنتخب الوطني الأول حكيم مدان عن حقيقة إلتحاق حسام عوار وفيكتور لكحل بالمنتخب الوطني في قادم المواعيد.

وقال “مدان” سهرة اليوم الجمعة خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي:”فيكتور لكحل أصبح جاهزا للإلتحاق بالمنتخب الوطني من الناحية الإدارية والقرار الأول والأخير بشأن إستدعائه لتربص مارس يعود للناخب الوطني جمال بلماضي”.

وبخصوص حسام عوار:”قضية عوار نتشارك فيها رفقة بلماضي ورئيس الفاف خير الدين زطشي ويجب الحديث مع اللاعب وعائلته لكنني أؤكد لكم أنه موجود في القائمة الموسعة للناخب الوطني التي يوجد فيها أكثر من 60 لاعبا”.