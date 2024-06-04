مداني:”جاهزون لتمثيل المنتخب الوطني أحسن تمثيل”

أكد مدافع المنتخب الوطني، أمين مداني، عن جاهزية كل عناصر الخضر، تحسبا لخوض مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة، للمجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

وصرح مداني، لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، خلال المنطقة المختلطة بمركز التحضيرات سيدي موسى:”الأجواء داخل تربص المنتخب الوطني رائعة، والحمد لله”.

وأضاف مداني:”جاهزون بنسبة 1000% لمواجهة المنتخب الغيني، يوم الخميس، وأمل أن نكون على مستوى التطلعات، ونحقق الفوز في هذه المواجهة”.

وتابع المتحدث موضحا بخصوص الوافد الجديد للمنتخب، مدافع شباب بلوزداد، شعيب كداد:”شعيب زميلنا وهو بمثابة أخ لنا جميعا، وإحساسنا متماثل ووحيد هو تمثيل المنتخب الوطني”.

وختم المدافع مداني حديثه بالقول:”الكل جاهز وقادر على اللعب في أي منصب يطلبه المدرب، الأهم هو تمثيل المنتخب الوطني أحسن تمثيل”.