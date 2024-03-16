مداني: “دعوة المنتخب الوطني أحسن خبر تلقيته في مشواري الكروي”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى محمد الأمين مداني، مدافع فريق شباب قسنطينة، سعادته الكبيرة، بأول دعوة يتلقاها للمشاركة في تربص المنتخب الوطني.
وصرح المدافع مداني، للصفحة الرسمية للسياسي: “أنا جد سعيد على ها التوفيق من الله في نيل دعوة المنتخب الوطني”
كما أضاف: “هذه الدعوة جاءت بعد مجهود، وعمل كبير، وأتمنى تكون بدايتي موفقة، وسأعمل للتطوير من نفسي مع فريقي، والمنتخب”.
وتابع محمد الأمين مداني: “دعوتي للمشاركة في تربص المنتخب الوطني، هي أفضل خبر أتلقاه في كامل مشواري الكروي”.
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