مداني: “أهنئ الجميع على التأهل إلى الشان”

شكر قائد المنتخب الوطني المحلي محمد أمين مداني زملاءه على المجهودات الجبارة التي بذلوها من أجل التأهل إلى كأس إفريقيا للمحليين التي ستجرى في الفترة من 2 إلى 30 أوت بتنظيم مشترك لكل من كينيا، تنزانيا وأوغندا.

وقال محمد أمين مداني في تصريح للتلفزيون العمومي في حديثه عن مجريات المباراة التي جرت بملعب 19 ماي 1956 بعنابة: “أقدم التهاني للجميع عقب تأهلنا إلى الشان، لعبنا بشكل ذكي في الشوط الأول، للدفع بالخصم للخروج”.

وأضاف مداني: “في الشوط الثاني عرفنا كيفية إيجاد الحلول وتسجيل ثلاثية كاملة والتأهل إلى الشان”.

وكان المنتخب الوطني قد حقق تأهلا مستحقا إلى الشان بعد الفوز بثلاثية كاملة دون رد من تسجيل مزيان، وبولبينة (ثنائية).