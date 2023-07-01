مدان: “اعتمدنا على خبرتنا السابقة في التحضير للألعاب العربية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث حكيم مدان، مدير منافسات كرة القدم بالألعاب العربية، عن التحضيرات لهذه الدورة، مؤكدا استعدادهم التام لابراز وجه مشرف.
وصرح مدان، لتلفزيون”النهار”: “القائمون على التحضيرات بعنابة، وقسنطينة، على أتم الجاهزية لانطلاق هذه الألعاب العربية”.
كما أضاف: “الجهات التي سهرت على انجاح تنظيم “الشان”، هي من تكفلت بالتحضير للألعاب العربية، بالنظر للخبرة السابقة التي اكتسبوها”.
وتابع حكيم مدان: “بالنظر لكل المنشآت التي نملكها، والخبرة في التنظيم، أتمنى أن نقدم وجها مشرف في هذه الألعاب العربية”.
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