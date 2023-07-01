مدان: “اعتمدنا على خبرتنا السابقة في التحضير للألعاب العربية”

تحدث حكيم مدان، مدير منافسات كرة القدم بالألعاب العربية، عن التحضيرات لهذه الدورة، مؤكدا استعدادهم التام لابراز وجه مشرف.

وصرح مدان، لتلفزيون”النهار”: “القائمون على التحضيرات بعنابة، وقسنطينة، على أتم الجاهزية لانطلاق هذه الألعاب العربية”.

كما أضاف: “الجهات التي سهرت على انجاح تنظيم “الشان”، هي من تكفلت بالتحضير للألعاب العربية، بالنظر للخبرة السابقة التي اكتسبوها”.

وتابع حكيم مدان: “بالنظر لكل المنشآت التي نملكها، والخبرة في التنظيم، أتمنى أن نقدم وجها مشرف في هذه الألعاب العربية”.