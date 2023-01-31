مدان :”الجمهور الجزائري أدهشني في الشان “

أبدى حكيم مدان مدير موقع لجنة التنظيم في الشان سعادته الكبيرة إثر رد فعل الجمهور الجزائري الإيجابي خلال مباريات الشان.

وقال حكيم مدان خلال تصريحه للموقع الرسمي لـ “الشان” الذي نشر عبر الصفحة الرسمية “شخصية الجمهور الجزائري، تصوروا أنّنا وجدنا صعوبات كثيرة في رواق الشخصيات والشخصيات الكبيرة. والعكس لم نجد أي صعوبات قفي المدرجات، لم نلقى حتى الشتائم و الألفاظ السيئة”.

كما أضاف “أشكر أسلاك الأمن و الجهات المعنية على مساعدتنا وأتمنى آن نواصل حتى النهائي بهذه السيرة الجيّدة”.

كما ختم عن خطوة لحنة تنظيم الشان. اتجاه أطفال مرض التريزوميا “الأمر الذي أعجبني هو تفاعل الأشخاص مع هذه الفئة التي شاهدتها و هي تعيش لحظات جميلة جدا”.

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