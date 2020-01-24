مدان :”الخضر يستهدفون التأهل للمونديال والقرعة خدمتنا”

أكد حكيم مدان، أن قرعة تصفيات نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، كانت رحيمة بالمنتخب الوطني الجزائري بعدما أوقعته في مجموعة في المتناول.

وأشار بأن الخضر مرشحون، على الورق، لتجاوز المجموعة الأولى والتأهل إلى المباراة الفاصلة التي ستكون حاسمة في طريق كتيبة محاربي الصحراء نحو المحفل الكروي العالمي للمرة الخامسة في تاريخ الساحرة المستديرة الجزائرية، والذي اعتبره الهدف الرئيسي للمنتخب وكل الشعب الجزائري.

إلا أنه بالمقابل، شدد على ضرورة احترام المنافسين والتعامل بحذر مع كل المباريات، خصوصا المواجهات التي سيخوضها الأفناك في الأدغال الإفريقية التي تعرف ظروفا خاصة.

كما كشف محدثنا أن كل الظروف مهيأة لأبطال إفريقيا من أجل دخول التصفيات بكل قوة وتفادي أي مفاجأة غير سارة، وصرح مدان في اتصال بجريدة النهار، قائلا: “القرعة كانت رحيمة بنا بعدما جنبتنا مواجهة منتخبات كبيرة، المجموعة في متناول الخضر فنحن أبطال إفريقيا’.

وواصل :”ولكن يجب علينا الحذر فمنتخب بوركينافاسو قوي ومنتخبا النيجر وجيبوتي يجب احترامها لأننا نعرف الظروف في أدغال إفريقيا”.

مضيفا: “لا يجب علينا أن نتسرع ونفكر من الآن في الدور الفاصل، علينا أن نحترم كل المنافسين وأخذ العبرة من كاس إفريقيا الأخيرة بعدما فاجأ منتخب مدغشقر الجميع وقدم مستوى كبيرا ووصل إلى الدور ربع النهائي وهو الذي لم يكن يتوقعه أحد”.

وتابع: “تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي الأخيرة كانت منطقية حين أكد أن الهدف الأول هو التأهل إلى المونديال قبل التفكير في شيء آخر، نحن متفائلون بالتأهل لكن علينا تجاوز دور المجموعات ثم في المباراة الفاصلة سيكون لنا كلام آخر”.

وختم: “كل الظروف متوفرة للمنتخب لتحقيق هدفنا وهدف الشعب الجزائري بمشاركة خامسة في المونديال”.