مدان: “المنتخب الحالي أحسن جيل كسبته الجزائر”

اعتبر عضو المكتب الفيدارلي للفاف حكيم مدان، بأن الجيل الحالي للمنتخب الوطني، هو أحسن منتخب كتسبه الجزائري على مر التاريخ.

في حين صرح مدان، عقب تسلمه جائزة الابداع الرياضي: “أضن أن منتخبنا لسنوات 1982 و1986 كان له طابع خاص”.

كما أضاف: “المنتخب الجزائري الحالي هو أحسن منتخب كسبته الجزائري بالنظر لنجومية لاعبينا الكيبرة”.

وتابع حكيم مدان: “عندما نلاحظ جيل ماجر، بلومي، ودحلب، الملاعب كانت مختلفة، حاليا منتخبنا من أحسن المنتخبات في العالم”.

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اعتبر عضو المكتب الفيدرالي للفاف، حكيم مدان، أن المنتخب الجزائري استحق تتويجه بجائزة حمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقال مدان، في تصريح لاحدى القنوات الإماراتية: “فخور بحضوري هنا لاستلام جائزة أحسن منتخب عربي، التي توج بها المنتخب الجزائري”.

كما أضاف: “هذا الإنجاز مستحق بالنظر لما قدمه المنتخب الجزائري، خاصة منذ قدوم بلماضي، ومنحه ثقة كبيرة للاعبين بدليل عدد المباريات المحققة إلى حد الآن دون هزيمة”.

وتابع حكيم مدان: “هذا فخر للشعب الجزائري، وكل العرب، كوننا عندما نشارك في المنافسة العالمية نمثل الجزائر، العرب، وكل إفريقيا”.

واتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مجموعة من القرارات التي سيتم اعتمادها في “كان” الكاميرون 2021 المقرر انطلاقها اليوم الأحد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السماح للمنتخبات المشاركة في “كان” الكاميرون، بإجراء خمسة تغييرات كحد أقصى في كل مباراة.

وأوضحت الكاف، بأنه التغييرات الخمسة، يجب أن تتم في ثلاث مرات كحد أقصى، كما يمكن إجراؤها بين شوطي اللقاء.