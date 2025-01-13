مدان: “بدأنا العمل لاختيار المدرب الجديد واستقدامات الميركاتو الشتوي”

كشف المدير العام لشبيبة القبائل، حكيم مدان، عن اقترابهم من حسم هوية المدرب الجديد للفريق، بالإضافة لسعيهم إلى إتمام بعض الصفقات في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال مدان في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “بدأنا العمل لاختيار اسم المدرب الذي سيكون قريبا على رأس الفريق”.

وأوضح: “درسنا سيراً ذاتيةً عدّة، وتفاوضنا مع العديد من المدربين، على غرار زينباور، قبل أن نعقد اجتماعاً مع رئيس النادي، الهادي ولد علي، لتقديم مقترحنا لمسؤولي “موبيليس” من أجل اتخاذ القرار النهائي”.

وتابع حكيم مدان: “نملك أيضا قائمة اللاعبين الذين سنسعى لانتدابهم في الميركاتو الشتوي الجاري، بهدف تعزيز الفريق، تحسبا للمرحلة الثانية من البطولة المحترفة”.