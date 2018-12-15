مدان: ” بلماضي يستهدف التأهل لمونديال قطر”

أكد المناجير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان أن الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة جمال بلماضي هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستحتضنها الدوحة.

ونشر الموقع الرسمي للفاف بيانا لإجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد يوم 28 نوفمبر الماضي والذي شكر من خلاله المناجير العام للمنتخب الوطني عبد الحكيم مدان أعضاء المكتب الفيدرالي ورئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي على تشجيعهم للمنتخب من أجل العودة بالفوز العريض المحقق أمام منتخب الطوغو بنتيجة 4-1 من العاصمة الطوغولية لومي.

كما أكد مدان أن هدف الطاقم الفني للمنتخب هو الذهاب بعيدا في منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 بالإضافة إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.