مدان: “تتويج الخضر بجائزة الإبداع الرياضي كان مستحق”

اعتبر عضو المكتب الفيدرالي للفاف، حكيم مدان، أن المنتخب الجزائري استحق تتويجه بجائزة حمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقال مدان، في تصريح لاحدى القنوات الإماراتية: “فخور بحضوري هنا لاستلام جائزة أحسن منتخب عربي، التي توج بها المنتخب الجزائري”.

كما أضاف: “هذا الإنجاز مستحق بالنظر لما قدمه المنتخب الجزائري، خاصة منذ قدوم بلماضي، ومنحه ثقة كبيرة للاعبين بدليل عدد المباريات المحققة إلى حد الآن دون هزيمة”.

وتابع حكيم مدان: “هذا فخر للشعب الجزائري، وكل العرب، كوننا عندما نشارك في المنافسة العالمية نمثل الجزائر، العرب، وكل إفريقيا”

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واتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مجموعة من القرارات التي سيتم اعتمادها في “كان” الكاميرون 2021 المقرر انطلاقها اليوم الأحد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السماح للمنتخبات المشاركة في “كان” الكاميرون، بإجراء خمسة تغييرات كحد أقصى في كل مباراة.

وأوضحت الكاف، بأنه التغييرات الخمسة، يجب أن تتم في ثلاث مرات كحد أقصى، كما يمكن إجراؤها بين شوطي اللقاء.

كما سيتم السماح بتبديل إضافي واحد لكل منتخب، في حال اللجوء للوقت الإضافي، في احدى مباريات هذه الدورة

وبخصوص عدوى كورونا، أكدت الكاف، منع أي لاعب مصاب بالعدوى، من المشاركة أو التواجد في الملعب.

وسيكون لزاما على أي فريق خوض مبارياته في هذا الكان، إذا توفر على 11 لاعبا متاح، ونتيجة تحاليله سلبية.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اعتبار أي منتخب لا يتوفر على الأقل على 11 لاعبا متاحا، خاسرا لمباراته بنتيجة 2-0.