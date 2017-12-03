مدان: “درفلو يفكرني بسليماني”

أشاد مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان، بإمكانيات لاعب إتحاد العاصمة أسامة درفلو، مشبها إياه بمهاجم الخضر إسلام سليماني.

وقال مدان في تصريح للتلفزيون الجزائري: “درفلو يملك إمكانيات كبيرة، وطريقة لعبه تذكرني بهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني”

وتابع: “أعرف هذا اللاعب منذ أن كان في صفوف المنتخب الوطني للمحليين، وأتمنى له النجاح في مشواره الكروي”

ويبصم أسامة درفلو (24 عاما)، على موسم جيد مع اتحاد العاصمة، حيث يعد هداف الفريق هذا الموسم بـ 7 أهداف.

كما ساهم في حسم مبارات الداربي أمام العميد لصالح فريقه، إضافة لتسجيله الهدف الوحيد في آخر مباراة أمام ملودية وهران.